За словами Миколи Маломужа, у теракті в концертному залі "Крокус Сіті Холл" явно просмтежується слід ІДІЛ.

Терористичний акт, що стався у Москві ввечері 22 березня, був черговою спробою дискредитувати Україну на міжнародній арені. Таку думку в коментарі Telegraf висловив генерал армії України, колишній глава зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

За його словами, у теракті в концертному залі "Крокус Сіті Холл" явно простежується слід ІДІЛ, і все вказує на те, що бойовики цієї радикальної організації влаштували бійню та підпали, вбивши понад сто людей. При цьому генерал вважає, що російська пропаганда і сам Путін намагаються відшукати у цих подіях український слід, і називає "чотири бонуси" для РФ унаслідок теракту:

- створення моделі нової системи придушення росіян, посилення репресивної машини

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За словами Маломужа, Путін неодноразово використовував подібні методи - "е властивий йому почерк".

"Можливе введення антитерористичного режиму на всій території РФ, що дозволить ще більше закручувати гайки. А там можна оголосити й чергову хвилю мобілізації, не побоюючись протестів та невдоволення. Тому що за невдоволення можна буде загриміти на більші терміни, ніж зараз", - каже військовий.

- використання ситуації на міжнародному рівні з метою звинувачень на адресу України, яка нібито має якесь відношення до цього теракту

За словами Маломужа, Путін і вся російська пропаганда зараз посилено працюють саме в цьому напрямку, намагаючись "якось ув’язати все з "українським слідом".

"Представити Україну державою-терористом Кремль намагається давно. Зараз ми бачимо підвищення ставок у цій інформаційній спецоперації. Мета зрозуміла — знизити підтримку нашої країни з боку Заходу, не допустити залучення на наш бік країн, що вагаються, - Китай, Індія", - каже Маломуж.

- чергова спроба виправдати своє вторгнення в Україну

Генерал вважає, що незабаром піде чергова актуалізація теми переговорів на умовах Кремля - "з демілітаризацією, денацифікацією, а тепер ще й детероризацією та окупацією ще частини українських територій".

"Навряд чи випадково "Крокус" трапився саме зараз – після перевиборів Путіна і до Глобального саміту світу, який готує Україна. Дипломати, розвідники під виглядом дипломатів, різного роду агенти впливу зараз активно розгойдуватимуть тему необхідності переговорів та виправдання російської агресії проти України", – прогнозує колишній голова зовнішньої розвідки.

- будуть нові "акти відплати"

За словами Маломужа, так звані акти відплати (нібито відповідь на ті чи інші дії України) росіяни і без того проводять постійно. При цьому не варто чекати чогось нового.

"У РФ відкрито заявляють про необхідність знищення "київського режиму". Тепер можуть просто звести це в офіційну стратегію", – вважає Маломуж.

Теракт у Москві 22 березня: що відомо

Ввечері 22 березня у Москві стався масштабний теракт. За даними росЗМІ, невідомі в камуфляжі відкрили стрілянину з автоматів по відвідувачах концерту рок-групи "Пікнік".

Жертвами атаки стали щонайменше 133 особи, ще 154 отримали поранення.

Відповідальність за атаку взяла на себе терористична організація "Ісламська держава". При цьому очільник Кремля Володимир Путін виступив зі зверненням, у якому пов'язав теракт із Україною, та провів аналогію зі злочинами, скоєними нацистами у часи Другої Світової війни.

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