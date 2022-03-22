Один з них був знищений, за словами місцевих жителів, два залишилися цілими і дісталися ЗСУ.

Територіальна оборона Баштанки у Миколаївській області зуміла відбити у російських окупантів три зенітні ракетно-гарматні комплекси (ЗРГК) "Панцир-С1".

Вартість одиниці військової техніки оцінюється до $20 млн. Як написав у соцмережі Facebook журналіст Юрій Бутусов, майстерність сил оборони України у Баштанці врятувала центр країни від різкого прориву російських військових колон.

"Репортаж з Баштанки - міста української військової слави, місця подвигу, де стоятимуть величні пам'ятники пілотам українських штурмовиків і вертольотів, і бійцям ТРО, чия майстерність і жертовність врятували центральну Україну від стрімкого прориву російських колон", - зазначив журналіст.

За його словами, саме у Баштанці знаходиться російський ЗРПК "Панцир-С1", який був підбитий українськими захисниками під час розгрому колон військ РФ.

"Саме тут під Баштанкою поки розташований знаменитий надсучасний російський зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1. Його якимось дивом не розтягнули на метал. Ракети і частина радара вціліли. Видно, що дві ракети росіяни встигли випустити. Російські колони були розгромлені в боях 27 лютого – 12 березня" - зазначив Бутусов.

Він додав, що ще два цілих "Панцира", за словами місцевих жителів, залишилися цілими і дісталися ЗСУ.

"Місцеві жителі кажуть, що ще два цілих "Панцира" українські воїни все ж забрали цілими", - зазначив Бутусов.

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