Ситуацію для росіян ще можуть ускладнити 155-мм гаубиці, додав Гіркін.

Терорист і колишній полковник ФСБ Ігор Гіркін, який воював у складі найманців РФ на Донбасі, визнав перемогу українських військових "Азова".

Про це він розповів в одному зі своїх останніх відео.

Гіркін зазначив, що йдеться як про політичну перемогу, так і про військову.

"З військової точки зору "Азов" виконав своє завдання на 100%. І з політичної теж. І продовжує виконувати, що найголовніше", - сказав Гіркін.

На думку бойовика зі стажем, ситуацію для росіян ще можуть ускладнити 155-мм гаубиці, в тому числі самохідні.

17 травня Україна розпочала операцію з порятунку бійців "Азовсталі". Поки Міноборони не розкривають деталі евакуації поранених українських військових з території заводу в Маріуполі.

Російські ЗМІ писали, що бійців відправили на лікування в ОРДЛО.

Паралельно Держдума погрожує внести "Азов" в список заборонених в Росії терористичних організацій, щоб надалі притягнути захисників Маріуполя до кримінальної відповідальності.

У свіжому відеозверненні заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар зазначив, що на "Азовсталі" все ще перебувають українські захисники, "триває операція", деталі якої Паламар не може розголошувати.

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