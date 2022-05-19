Заступник командира полку "Азов" розповів про ситуацію на маріупольському заводі.

Командування перебує на "Азовсталі", триває певна операція.

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар ("Калина") у відеозверненні, яке опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

"Я і комадування перебуваємо на території заводу "Азовсталь". Триває певна операція, деталі якої я не буду розголошувати", - зазначив він.

Паламар подякував світу та Україні за підтримку.

"Побачимося", - додав військовий.

Як відомо, напередодні росЗМІ заявляли, що Паламар нібито "здався" в полон.

Нагадаємо, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не припиняли спроб захопити завод, на якому вели оборону українські воїни.

11 травня віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати близько тисячі бійців, половина з них – тяжкопоранені.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення українських воїнів з "Азовсталі", тривають дуже складні і делікатні переговори.

16 травня дружини і матері захисників Маріуполя провели прес-конференцію у Стамбулі, куди приїхали, щоб зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, висловити йому подяку за заходи з порятунку захисників "Азовсталі".

Пізно ввечері того ж дня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку окупованого Новоазовська.

Згодом командир "Азову" Денис Прокопенко заявив, що "задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу".

17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату оборонців Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Для повернення їх додому планується обмін.

Агентство Reuters 17 травня, посилаючись на очевидців, писало, що щонайменше сім автобусів з українськими захисниками Маріуполя виїхали з "Азовсталі". За даними журналістів, вивезені воїни не були поранені.

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