На місці Торецька могли бути Київ, Одеса, Львів, Харків, Вінниця чи інші міста, але українські воїни зупинили росіян, йдеться у повідомленні.

Бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу показали, як зараз виглядає знищений російськими окупаційними військами Торецьк.

На опублікованому в Telegram-каналі 28 ОМБр відео можна побачити кадри мирного життя українського міста до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Після цього з'являються кадри моторошних руйнувань, яких завдали загарбники:

"На майданчиках, де лунав дитячий сміх - вирви від російських снарядів. Магазини, супермаркети та шахти, де вирувало життя, зараз охоплені вогнем постійних боїв. А будинки, де щодня за столом збирались сімʼї, окупанти перетворили на руїни".

Бої за Торецьк

Як відомо, загарбницькі війська Російської Федерації почали активно штурмувати Торецьк та навколишні населені пункти влітку 2024 року.

На початку грудня військові повідомляли, що росіяни не припиняють триматися тактики "м’ясних штурмів", зазнаючи значних втрат.

Цього місяця у Росії заявили про окупацію міста, однак аналітики проєкту DeepState спростували це. За їхніми даними, станом на 7 лютого в місті тривали міські бої, а Сили оборони України продовжували чинити опір.

Вас також можуть зацікавити новини: