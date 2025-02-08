Для росіян Торецьк - один з основних пунктів наступу поряд з іншими логістичними центрами.

Міноборони РФ заявило про окупацію Торецька, але українські військові заперечували це і повідомляли про важкі бої в самому місті та навколо нього.

Reuters не змогло підтвердити повідомлення про бойові дії з жодної зі сторін. Видання зазначило, що для росіян Торецьк - один з основних пунктів наступу поряд з іншими логістичними центрами, такими як Краматорськ і Костянтинівка на північному заході та Покровськ на заході.

Генштаб ЗСУ вчора пізно ввечері повідомив, що окупанти здійснили 10 атак на українські позиції в Торецьку. "Основні зусилля окупантів в атаках були зосереджені в районі міста Торецьк. Українські військовослужбовці відбили всі атаки противника", - йшлося в повідомленні.

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Як зазначило видання, українські військові аналітики кажуть, що захоплення Торецька, розташованого на пагорбі, може дозволити окупантам ще більше ускладнити логістику ЗСУ на більшій частині Донбасу.

Це також дасть росіянам змогу просунутися на північний захід до регіонального логістичного вузла Костянтинівка, пов'язаного із кількома ключовими містами.

"Більша частина цивільного населення Торецька вже давно втекла або була евакуйована, а багато будівель міста зруйновані або сильно пошкоджені", - написало видання.

Ситуація в районі Торецька

Сили оборони продовжують тримати Торецьк і Часів Яр, де тривають інтенсивні бої в міській забудові. "На Краматорському і Торецькому напрямках бойові дії високої інтенсивності тривали в міській забудові Часів Яру і Торецька", - повідомили оперативно-стратегічному угрупованню військ "Хортиця".

Повною окупацією міста Торецьк російські війська хочуть розв'язати одразу кілька завдань, сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він додав, що бої за Торецьк дають змогу Силам оборони сковувати російські війська та бити далекобійною артилерією по місцях скупчення їхніх сил із Донецького напрямку.

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