Член української делегації підтвердив інформацію.

Третій раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться у понеділок, 7 березня.

Про це повідомив член української делегації Давид Арахамія.

"Третій раунд перемовин відбудеться у понеділок", - заявив Арахамія.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 4 березня, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що третій раунд перемовин між Україною та РФ може відбутися 5 чи 6 березня.

Водночас президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови 4 березня повідомив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що третій раунд переговорів між Україною і Росією відбудеться на цих вихідних.

Вас також можуть зацікавити новини: