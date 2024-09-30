У ніч на понеділок, 30 вересня, Україна опинилася під ракетною та дроновою атакою російських окупаційних військ.

Станом на 00:55 повітряна тривога лунає у всіх областях країни, окрім Хмельницької, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської, Львівської та Волинської. Існує загроза безпілотних літальних апаратів та балістичного озброєння з півдня.

О 00:39 Командування Повітряних сил ЗСУ закликало жителів Кривого Рогу пройти в укриття, а вже за дві хвилини військові повідомили про нові пуски в бік міста. За даними Суспільного, там чули звуки вибухів.

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Оновлено о 01:20: БПЛА фіксують на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний. Також "Shahed" помітили у Сумській (південно-західний курс), південній частині Чернігівської (західний/південно-західний), західній частині Полтавської (західний) та північній й південній частинах Черкаської області (західний курс).

Військові повідомляють про безпілотники в східній та південній частинах Київщини (південно-західний/західний курс), західній частині Кіровоградщини (північний), південній частині Вінниччини (північно-західний), на межі Вінниччини та Одещини (північний) та північній частині Миколаївщини (північно-західний курс).

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