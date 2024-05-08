Цієї ночі українські міста вкотре атакують російські безпілотні літальні апарати, в частині країни оголосили повітряну тривогу.
За останніми даними Командування Повітряних сил ЗСУ, декілька груп дронів рухаються з Курської області через Сумщину, курсом на південь. Також БПЛА фіксують на заході Харківщини (у напрямку Полтавщини) та на Запоріжжі (в сторону Дніпра).
Ще декілька груп російських безпілотників помітили у Дніпропетровській області, вони летять північно-західним курсом в напрямку Полтавщини. Також існує загроза БПЛА для Херсонської та Миколаївської областей.
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