У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Цієї ночі російські окупанти продовжують атакувати Україну безпілотними літальними апаратами, військові повідомляють про щонайменше п'ять груп БПЛА у повітряному просторі країни.

Наразі тривогу оголошено у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях.

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О 23:26 Повітряні сили повідомили про безпілотники у передмісті Кривого Рогу. Людей просять залишатися в укриттях.

Вже за кілька хвилин, о 23:12, військові попередили про нові групи "шахедів" на півдні Миколаївщини та на півночі Херсонщини. Напрямок руху - північний.

О 23:09Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про пересування дронів на наступних напрямках:

1. Кілька груп "шахедів" на півночі Миколаївщини, рухаються на північний схід. 2. Група ударних БПЛА на Кіровоградщині курсом на північний захід. 3. Група "щахедів" на Дніпропетровщині, вони прямують на Кіровоградщину. 4. Група ударних дронів на Полтавщині летить курсом на Миргород. 5. Кілька груп "шахедів" на Харківщині рухаються на захід, у бік Полтавщини.

Загроза обстрілів з моря: що відомо

Вдень в оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що в Чорному морі перебуває шість кораблів російського флоту. Серед них було два підводних ракетоносії, споряджених 8 крилатими ракетами типу "Калібр".

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебував один корабель російських загарбників.

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