Цієї ночі російські окупанти продовжують атакувати Україну безпілотними літальними апаратами, військові повідомляють про щонайменше п'ять груп БПЛА у повітряному просторі країни.
Наразі тривогу оголошено у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях.
Інформація оновлюється...
О 23:26 Повітряні сили повідомили про безпілотники у передмісті Кривого Рогу. Людей просять залишатися в укриттях.
Вже за кілька хвилин, о 23:12, військові попередили про нові групи "шахедів" на півдні Миколаївщини та на півночі Херсонщини. Напрямок руху - північний.
О 23:09Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про пересування дронів на наступних напрямках:
- 1. Кілька груп "шахедів" на півночі Миколаївщини, рухаються на північний схід.
- 2. Група ударних БПЛА на Кіровоградщині курсом на північний захід.
- 3. Група "щахедів" на Дніпропетровщині, вони прямують на Кіровоградщину.
- 4. Група ударних дронів на Полтавщині летить курсом на Миргород.
- 5. Кілька груп "шахедів" на Харківщині рухаються на захід, у бік Полтавщини.
Загроза обстрілів з моря: що відомо
Вдень в оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що в Чорному морі перебуває шість кораблів російського флоту. Серед них було два підводних ракетоносії, споряджених 8 крилатими ракетами типу "Калібр".
В Азовському морі на бойовому чергуванні перебував один корабель російських загарбників.