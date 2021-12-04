Україні передадуть ще як мінімум 24 безпілотники найближчим часом.

Туреччина погодила постачання ще понад 20 безпілотників "Байрактар" до України найближчим часом.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Журналісти стверджують, що поспілкувалися зі своїми джерелами у турецькому уряді та керівництві виробника Baykar, який перебуває у тісному контакті з чиновниками. Вони дізналися, що Туреччина передасть Україні ще щонайменше 24 безпілотників вже найближчим часом.

У матеріалі зазначається, що постачання "Байрактарів" Україні дає більше можливостей Туреччині для тиску на Росію. Крім цього, джерела видання натякнули, що Україна отримала загалом від Туреччини "значно більше" безпілотників, ніж про це повідомлялося офіційно.

Також повідомляється, що Туреччина підписала угоду про спільне будівництво космічних ракет за українською технологією ракет типу Зеніт-2. Журналісти вважають, що ця угода має допомогти турецькому уряду у розробці балістичних ракет.

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Як повідомляв УНІАН, раніше посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що в нашій державі можуть розпочати власне виробництво безпілотників Bayraktar - таких, які раніше закупили в Туреччині. Також є плани відкриття центру розвитку і ремонту цих безпілотних летальних апаратів. Це передбачено меморандумом між вітчизняним Міноборони та компанією Baykar.

Зазначимо, нещодавно російський президент Володимир Путін обурився проведенням військових навчань у Чорному морі та м’якою реакцією Європи на застосування Україною дронів Bayraktar з метою захисту позицій на Донбасі.

Застосування Bayraktar на Донбасі

Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року. У 2019 році ЗСУ починала випробування турецьких ударних дронів Bayraktar TB2. У липні 2021 року ВМС України отримали перший безпілотник з Туреччини.

26 жовтня на Донбасі один український воїн загинув, а один отримав поранення. Тоді українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ на Донбасі.

Згодом Берлін розкритикував застосування ЗСУ бойового дрону. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здивувався такій реакції.

У МЗС Туреччини своєю чергою заявили, що Україна повинна припинити називати Bayraktar "турецькими". За словами міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу, безпілотники, хоч і вироблені в Туреччині, але належать зовсім іншим країнам.

Автор: Олег Давигора