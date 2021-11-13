Путін традиційно став заперечувати збройну агресію проти України.

Російський президент Володимир Путін обурився проведенням військових навчань у Чорному морі та м’якою реакцією Європи на застосування Україною дронів Bayraktar з метою захисту позицій на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв’ю Россия 24.

Глава Кремля зауважив, що Міноборони РФ відправило до окупованого Криму бойові Б-51, проте, за його словами, суто для супроводу іноземних військових літаків на час "незапланованих навчань США та їхніх союзників".

Також в інтерв’ю пропагандистам Путін вчергове заявив, що Росія, мовляв, не є стороною конфлікту, оскільки це не прописано у "Мінських угодах", "і ніколи з цим не погодиться".

Читайте такожНаступного року Міноборони придбає нові безпілотники Bayraktar"Тепер чинний президент бадьоро звітує, що вони застосовують Bayraktar. Це реакція. Але на це ніхто не реагує, а у США взагалі підтримали. Європа щось таке нерозбірливе сказала. А офіційні особи України сказали: застосовували, і будемо застосовувати далі. Паралельно з цим організували позапланові навчання у Чорному морі", – поскаржився президент Росії.

Він додав, що через ці дії "складається враження, що нам просто не дають розслабитися".

Застосування Bayraktar на Донбасі

Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року. У 2019 році ЗСУ починала випробування турецьких ударних дронів Bayraktar TB2. У липні 2021 року ВМС України отримали перший безпілотник з Туреччини.

26 жовтня на Донбасі один український воїн загинув, а один отримав поранення. Тоді українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ на Донбасі.

Згодом Берлін розкритикував застосування ЗСУ бойового дрону. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здивувався такій реакції.

У МЗС Туреччини своєю чергою заявили, що Україна повинна припинити називати Bayraktar "турецькими". За словами міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу, безпілотники, хоч і вироблені в Туреччині, але належать зовсім іншим країнам.

Автор: Яна Ставська