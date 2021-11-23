Учасники занять відпрацювали нову тактику застосування цих комплексів у бойових умовах.

На полігоні "Широкий лан" у Миколаївській області відбулися інструкторсько-методичні заняття з використанням протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" та розвідувально-ударних комплексів "Байрактар".

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що на полігоні Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів "Широкий лан" було проведено інструкторсько-методичні заняття в рамках підбиття підсумків діяльності ЗСУ за 2021 рік.

Захід відбувся у присутності міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Ми придбали й отримали від партнерів у якості матеріально-технічної допомоги високотехнологічне озброєння, що суттєво підвищило боєздатність Збройних сил України. Це, зокрема, розвідувально-ударні комплекси "Байрактар" та протитанкові ракетні комплекси "Джавелін". Враховуючи досвід бойових дій в районі проведення операції Об'єднаних сил, ми відпрацювали нову тактику їхнього застосування в бойових умовах та продемонстрували командирам бригад і полків. Ми також показали їхнє комплексне застосування в умовах ночі та поганої видимості", - розповів головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Зауважується, що інструкторсько-методичні заняття мають на меті опрацювати єдині погляди на організацію та проведення заходів підготовки військ (сил) у 2022 навчальному році з урахуванням іноземного досвіду та досвіду, здобутого ЗСУ на сході. Залужний подякував державам-партнерам за вагому матеріально-технічну допомогу і непохитну підтримку України.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що українські військові застосували протитанковий ракетний комплекс Javelin на Донбасі. За словами голови підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Ігора Копитіна, бійці ЗСУ мають право використовувати будь-яку зброю, яка є на балансі, для захисту країни.

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Автор: Таня Поляковська