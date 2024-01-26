Власники тварин повинні забезпечити безпеку інших людей.

Наразі населенню дозволили брати у бомбосховища з собою своїх домашніх улюбленців, але є певні умови.

"Відтепер під час тривоги брати домашніх улюбленців до об’єктів цивільного захисту можна за умови, якщо власники тварин забезпечать безпеку оточуючих та майна", - повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Зокрема, власник тварини зобов’язаний:

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здійснювати постійний нагляд за улюбленцем;

забезпечити необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини;

дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог і ветеринарних норм.

Також йдеться, що домашні тварини, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, мають бути на повідку.

"Собаки, породи яких належать до переліку небезпечних, обов’язково мають бути у намордниках! Дотримуйтесь цих правил. Бережіть себе та хвостиків", - додали у міністерстві.

Війна в Україні - новини про бомбосховища

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2023 року стало відомо, що українці зможуть швидко знаходити найближче безпечне місце під час повітряних тривог на інтерактивній мапі в "Дії". За даними посадовців, у застосунку незабаром буде інтерактивна мапа з інформацією про укриття - адреса, його вид, місткість та фото. Кажуть, це дасть змогу швидко й зручно знаходити найближче до себе укриття, що допоможе врятуватися.

Дані про укриття оновлюватимуть органи державної та місцевої влади, вони ж повинні стежити за їх станом та доступністю.

Наприкінці 2023 року стався скандал. У Києві школярів не впустили до бомбосховища через маленького собаку.

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