Більшість бомбосховищ залишаються без вільного доступу.

У Києві перевірили 73% від загального фонду укриттів, більшість з них залишаються без вільного доступу. Раніше в Кабміні звітували, що ситуація з придатними укриттями в столиці критична.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"Підбили результати роботи комісії по перевірці укриттів Києва за вчорашній день. Доповів президенту проміжні результати на селекторі. Перевірено 3 тис. 382 об’єкти, що складає 73% від загального фонду укриттів Києва", - заявив він.

Камишін зазначив, що за результатами перевірки абсолютна більшість укриттів залишаються без вільного доступу, проте не назвав їх кількість.

За його словами, 35% від перевірених об'єктів не придатні для експлуатації, 65% технічно придатні.

"Технічна придатність укриттів з однієї сторони дає нам надію, що приведення їх до ладу дає нам достатній фонд укриттів для міста. Проте перелік зауважень до технічно придатних укриттів залишається значним. Загалом результати ревізії поки невтішні", - поінформував міністр.

Укриття столиці та інших міст України "ревізують"

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Києві під час повітряної тривоги сталася трагедія біля укриття - в Деснянському районі загинули троє людей (дві жінки і дитина). Під час ракетного обстрілу вони не змогли сховатися через зачинені двері укриття.

2 червня президент України Володимир Зеленський доручив Камишіну провести повну ревізію захисних споруд у Києві, а міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку - по всій Україні.

Комісію з перевірки укриттів столиці очолив перший заступник начальника КМВА, генерал-майор Володимир Кидонь.

5 червня за результатами перевірки третини укриттів у столиці Камишін заявив, що у Києві ситуація з готовністю укриттів до використання залишається критичною.

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