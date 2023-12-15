Охоронець не пустив їх до укриття навчального закладу.

У Святошинському районі столиці школярів не впустили до укриття під час тривоги, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомили в Національній поліції.

Зазначається, що подія сталася 14 грудня під час повітряної тривоги, приблизно о 15:30. Тоді брат із сестрою, 2011 і 2012 року народження, прямували до укриття однієї зі столичних шкіл Святошинського району, в якій вони навчаються.

Однак, як поінформували в поліції, охоронець не пустив їх до бомбосховища навчального закладу.

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"Чоловік заборонив заходити до приміщення через те, що малеча була з домашнім улюбленцем – собакою породи "мальтіпу". Своїми діями охоронець залишив дітей в небезпеці під час можливого обстрілу. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці", - йдеться у повідомленні.

Укриття в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні запрацював офіційний портал "Залізне укриття" з інформацією про всі об'єкти цивільного захисту в державі, які є доступними для громадян. Він доступний за посиланням www.ironshelter.gov.ua.

У фонді захисних споруд цивільного захисту налічується 61 803 укриття. Цього року з них привели до ладу 3891 об'єкт за 5,2 мільярди гривень. До кінця року планують завершити ремонтні роботи ще у 2956 укриттях за 1,4 мільярди гривень. Згодом інформація про укриття буде доступною не тільки на офіційному порталі, а й в "Дії".

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