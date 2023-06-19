За його словами, про зникнення "правої руки" Кадирова фаховіше може розповісти ГУР.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оцінив інформацію про ліквідацію "правої руки" лідера Чечні Рамзана Кадирова Адама Делімханова.

"Попередня інформація, на яку я можу посилатися, це інформація, яку нам надає ГУР, і вони публічно про цю інформацію говорять. Так, був, м’яко кажучи, ексцес, який привів до достатньо тяжких наслідків і особисто Делімханова, і ще низки людей, які були з його оточення", - повідомив Подоляк в ефірі Radio NV.

Нагадаємо, що напередодні Подоляк заявляв, що ситуація зі зникнення топ-"кадирівця" Адама Делімханова підтвердила, що лідер Чечені Рамзан Кадиров зовсім не володіє інформацією. На його переконання, Делімханов "має ті проблеми, про які офіційно говорить розвідка України".

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"Обсяг цих проблем на сьогодні достеменно назвати неможливо, тому що треба провести певні роботи. Наша розвідка проведе їх і матиме об'єктивнішу інформацію щодо стану здоров'я цього суб'єкта", - сказав він.

Зникнення Делімханова

Напередодні ширилися чутки, що ліквідовано соратника ватажка Чечні Рамзана Кадирова. Адам Делімханов з "кадировцями" перебував у Запорізькій області.

Кадиров же заявив, що його соратник Делімханов живий: "Я це знав з самого початку фейкового вкидання, але вирішив продемонструвати всім, в першу чергу українцям, до якої міри опустилися їхні Засоби масової інформації".

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