Радник голови ОП радить вірити офіційним коментарям української розвідки.

Ситуація зі зникнення топ-"кадирівця" Адама Делімханова підтвердила, що лідер Чечені Рамзан Кадиров зовсім не володіє інформацією.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу", коментуючи ситуацію з Делімхановим.

"Я завжди оперую інформацію, яку надає наша розвідка. Раджу всім вважати за об'єктивну інформацію від Міністерства оборони, Збройних Сил України чи ГУР МО, бо вони дають на 90% верифіковану інформацію. Іноді бувають, звісно, моменти, які треба перевірити, але все ж. Кадиров – це людина, яка абсолютно не володіє інформацією. Є феномен людини, яка абсолютно не розуміє, про що вона говорить, а також що, де і як відбувається", - сказав Подоляк.

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На його переконання, Делімханов "має ті проблеми, про які офіційно говорить розвідка України". "Обсяг цих проблем на сьогодні достеменно назвати неможливо, тому що треба провести певні роботи. Наша розвідка проведе їх і матиме об'єктивнішу інформацію щодо стану здоров'я цього суб'єкта", - сказав він.

Адам Делімханов - що трапилося з "правою рукою" Кадирова

Кілька днів тому ширилися чутки, що ліквідовано соратника ватажка Чечні Рамзана Кадирова. Адам Делімханов з "кадировцями" перебував у Запорізькій області.

Кадиров же заявив, що його соратник Делімханов живий: "Я це знав з самого початку фейкового вкидання, але вирішив продемонструвати всім, в першу чергу українцям, до якої міри опустилися їхні Засоби масової інформації".

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