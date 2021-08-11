У Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу загинув 86-річний дідусь

Наразі на місце виїхали правоохоронці для з'ясування усіх обставин.

У Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу загинув 86-річний дідусь. Про це повідомив голова Донецької обладміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Фейсбук. Інцидент стався в селі Новоселівка Друга Очеретинської громади. "Внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження", - написав він. Наразі на місце виїхали правоохоронці для з'ясування усіх обставин. Нагадаємо, протягом минулої доби, 10 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню. Українські військові зазнали втрат. Читайте такожНа Донбасі внаслідок обстрілу окупантами поранено трьох українських військових Ситуація на Донбасі сьогодні Станом на 7 годину ранку, 11 серпня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Зазначається, що біля Новомихайлівки російські окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм. Бойових втрат серед наших захисників немає. Автор: Денис Прядко

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter