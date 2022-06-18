Мешканців Донецька просять не залишати укриття через безперервні масовані обстріли.

Окупований Донецьк знову під обстрілами.

Про це пишуть регіональні Telegram-канали.

На відзнятих очевидцями кадрах видно великий стовп густого темного диму за житловими кварталами.

Місцеві повідомляють про вибухи на складах боєприпасів російських окупантів.

Мешканців Донецька просять не залишати укриття через безперервні масовані обстріли.

Як писав УНІАН, раніше під обстріл потрапила військова база бойовиків у Київському районі Донецька, в результаті постраждало не менше трьох осіб.

Напередодні ЗСУ вдарили по складу боєприпасів російських найманців у Красному Лучі. За повідомленням самих бойовиків, склад забезпечував артилерію "ЛНР" 152-мм снарядами та ракетами РСЗВ в районі Лисичанська.

Вас також можуть зацікавити новини: