В результаті пожежі утворився великий стовп темного диму.

В окупованому Донецьку сталася пожежа на військовій базі російських військ.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

База розміщена в Київському районі міста. За попередніми даними, кількість поранених зросла до 3 осіб.

Повідомляється про обстріли.

Як свідчать опубліковані кадри, в результаті пожежі утворився великий стовп темного диму на кілька десятків метрів. Чути звуки детонації боєприпасів.

Окремо звітують про попадання снаряда в будинок "чиновниці" "ДНР" Катерини Мартьянової.

Напередодні ЗСУ вдарили по складу боєприпасів російських найманців у Красному Лучі. За повідомленням самих бойовиків, склад забезпечував артилерію "ЛНР" 152-мм снарядами та ракетами РСЗВ в районі Лисичанська.

Війна в Україні: актуальні дані

Противник зосередив зусилля на захопленні Донбасу. Окупанти продовжують наступ на Слов'янськ, триває бій в районі Краснопілля.

Аналітики з Інституту вивчення війни назвали наступальну операцію військ РФ на північ від Слов'янська провальною і вважають, що ЗСУ відновлять контрнаступ в районі Ізюма, щоб перерізати противнику шляхи постачання.

16 червня українські захисники відбили черговий штурм росіянами у напрямку Золотого.

Окупанти спробували висунутись у напрямку Василівки та Берестового. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.

Водночас на Херсонському напрямку ворог продовжує втрачати живу силу й техніку. Українська авіація завдавала ударів по скупченнях противника в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.

ЗСУ знищили у боях вже близько 33 150 окупантів і тисячі одиниць військової техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: