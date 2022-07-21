За добу ЗСУ знищили ще дві бази та два склади окупантів на півдні й сході.

На Херсонщині пролунала серія вибухів та стрілянина.

Про це повідомляє ряд регіональних Telegram-каналів.

Вибухи зафіксовані у Херсоні й Скадовську.

"У Скадовську були сильні вибухи. Спершу було чути вертоліт, потім стрілянину і потім вибухи. Зі стріляниною все затихло", - розповідають очевидці.

Разом з тим у соцмережах з'явилось фото безпосередньо з окупованого Херсону. За попередньою інформацією, пожежа сталась на складі росіян.

Як свідчать опубліковані кадри, пожежа охопила чималу площу, стовп диму піднявся над містом.

Як писав УНІАН, протягом доби українські військові вдарили по двох складах з боєприпасами та воєнним базам російської армії на окупованих територіях.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили зусилля на захопленні східного регіону України.

Протягом доби ЗСУ відбито просування окупантів на Харківщині, штурмові дії загарбників на Краматорському напрямку, а також відбито розвідку боєм окупантів на Авдіївському напрямку.

Українські захисники продовжують контрнаступні заходи на півдні країни. На день раніше ЗСУ пошкодили критично важливий для переміщення ворога Антонівський міст у Херсоні.

Таким чином, на думку експерта Дениса Поповича, ЗСУ розпочали другий етап підготовки до контрнаступу на південному фронті.

У боях українські сили знищили 38 750 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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