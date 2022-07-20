У нашій країні знищено ще дев'ять ворожих танків.

В Україні за минулу добу ліквідували 200 російських окупантів.

Втрати Росії в Україні станом на середу, 20 липня, становлять приблизно 38 750 осіб, йдеться на сторінці Генштабу Збройних сил України в Facebook.

За його даними, за добу в нашій країні також знищили дев'ять танків, 13 бойових броньованих машин, п'ять артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один літак, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня та вісім одиниць автомобільної техніки.

У Генштабі додали, що найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, російські війська без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники атакували як військові, так і цивільні об'єкти. Тільки в одному Маріуполі Донецької області через окупантів загинули понад 20 тисяч осіб.

Захисники України давали гідну відсіч загарбникам. Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 19 липня на нашій землі було знищено 38 550 ворогів.

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