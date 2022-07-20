Зокрема, відбито просування окупантів на Харківщині, відбито штурмові дії загарбників на Краматорському напрямку, а також відбито розвідку боєм окупантів на Авдіївському напрямку.

Військові Збройних сил України відбили штурми російських загарбників на трьох напрямках, ще на одному бойові дії тривають.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

У зведенні сказано, що на Харківському напрямку зафіксовано обстріли окупантів поблизу Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Печенігів, Циркунів, Питомника, Дементіївки та Коробочкиного. Також противник завдав авіаударів неподалік Мосьпанового та Ртищівки. Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямку селища Питомник.

Крім того, на Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Костянтинівка, Гусарівка, Велика Комишуваха, Покровське та інших. При цьому, українські воїни знову успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював із артилерії райони Краматорська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Росіяни завдали ракетно-авіаційних ударів поблизу Краматорська та Слов’янська.

"Штурмові дії в районах Григорівки та Спірного закінчились для ворога втратами та відступом", - йдеться у зведенні.

Водночас, на Бахмутському напрямку бойовими діями ворог намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містом Бахмут та територією Вуглегірської ТЕС. Окупанти здійснювали обстріли в районах населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших, завдали авіаційних ударів по Покровському. Наразі окупанти ведуть штурмові дії у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС, бойові дії тривають.

Разом з тим, на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Зелене Поле, Новоукраїнка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Преображенка, Залізничне, Кам’янське. Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Кам’янського та Новоандріївки.

"Чергову розвідку боєм в районі Новоселівка Другої окупанти знову провалили, зазнали втрат та відійшли. Така ж участь у ворожих підрозділів, що наступали у напрямку Микільського та Новомихайлівки", - сказано у зведенні.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування українських військ вглиб тимчасово зайнятої ним території. Росіяни ведуть інтенсивну розвідку з безпілотників. Окупанти здійснювали систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Велике Артакове, Лозове, Широке, Квітневе, Любомирівка, Березнегувате, Котляреве, Степова Долина, Нова Зоря, Лупареве та низки інших. Також загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів біля Мурахівки та Новогригорівки.

"Українські захисники завдають ворогу втрат на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Успішно продовжує бойову роботу наша артилерія", - сказано у зведенні.

Окремо зазначається, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в діяльності противника не відзначається. Ворог здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Волфине, Павлівка та Уланове Сумської області.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ РФ Лавров заявив про зміну "цілей" в Україні. За його словами, географія завдань так званої "спецоперації" в Україна нібито вийшла за межі "ДНР" і "ЛНР".

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