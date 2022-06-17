Частину арсеналу знищено, а боєприпаси, придатні до використання, поліцейські передали українським військовим.

У Київській області біля Ворзеля знайдено арсенал зброї, кинутої ворогом.

Про це повідомляє в Telegram Національна поліція України.

У повідомленні сказано, що, відпрацьовуючи деокуповані території, працівники Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ знайшли біля Ворзеля кинуту ворогом зброю.

"Під дерев'яними балками бліндажу окупантів правоохоронці виявили набої калібру 5,45 та 7,62, понад 30 пострілів ВОГ-17, 4 корпуси ручної осколкової та наступальної гранати типу РГМ, детонатори типу УДО, постріл до РПГ-7, димову ручну гранату, ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, пластину активної броні та стартовий реактивний двигун", - зазначають у поліції.

У повідомленні сказано, що у зв'язку з термічним і механічним пошкодженнями виявлених речей вибухотехнікам довелося знищити частину арсеналу, а боєприпаси, придатні до використання, поліцейські передали українським військовим.

Війна в Україні та російські боєприпаси:

13 червня в Харківській області були знищені штаб, склад з боєприпасами та технікою окупантів.

15 червня 2022 року Збройні Сили України вдарили по ворожому складу боєприпасів та центру ремонту військової техніки в Новій Каховці.

15 червня за день львівські десантники підірвали 9 одиниць техніки та ворожий склад з боєприпасами.

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