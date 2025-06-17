На місці працюють рятувальники.

Рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхового будинку в Солом'янському районі Києва тіла ще трьох людей.

Про це йдеться у зведенні Державної служби з надзвичайних ситуацій України від 23:20. Як повідомляється у Telegram-каналі ДСНС, на місці удару досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Загалом у Києві загинули 16 людей, ще 134 людини постраждали:

"У Солом'янському районі з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще трьох загиблих осіб. Всього завказаною адресою вилучено тіла 11 осіб".

Удар по будинку в Солом'янському районі

Нагадаємо, під час масованого російського обстрілу одна з ракет поцілила у дев’ятиповерховий житловий будинок, спричинивши масштабні руйнування та жертви серед мирного населення.

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Рятувальні служби працювали всю ніч, розбираючи завали та допомагаючи людям. Також під російським обстрілом опинилися інші райони міста, там фіксувалися пожежі, обвали та пошкодження.

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити оборонну підтримку України, назвавши російську атаку терористичною. У Києві оголосили день жалоби.

Ще вдень мережу облетіла фотографія подружжя, яке чекало на порятунок свого сина зі зруйнованого будинка. Ввечері стало відомо, що рятувальники знайшли його тіло.

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