Йдеться про людей, які проживали в будинку Солом'янському районі столиці.

Жінка розшукує рідних, які повернулися з укриття в будинок в Солом'янському районі Києва, який потрапив під ракетний удар.

В сюжеті телеканалу "Київ24" з місця потрапляння ракети в столичний житловий будинок в Солом'янському районі зазначається, що рідні жінки не виходять на зв'язок.

"Коли все стихно. І наче не летіли дрони вони повернулися з укриття і через кілька хвилин стався вибух", - зазначила пані Лілія. Рідні жінки не виходять на зв'язок.

За даними каналу, наразі відомо про 5 людей, які зникли безвісти, але інформація досі уточнюється, бо триває розбір завалів в будинкку, де повністю зруйновано під'їзд через пряме влучання російської балістичної ракети.

Удар по Києву 17 червня

Як повідомляв УНІАН, російська ракета в ніч з 17 червня влучила у девʼятиповерхівку в Соломʼянському районі Києва.

Міністр внутрішніх справ УкраїниІгор Клименко зазначив, що кілька людей вже врятовано, але ще можуть бути мешканнці будинкку під завалами. За його словами, девʼятиповерховий будинок склався до рівня півтора-двох поверхів, а ракета пройшла через всі поверхи аж до підвалу.

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