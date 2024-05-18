Окупанта "мінуснули" внаслідок удару по одній із секретних баз російських окупантів.

Українські воїни "успішно демобілізували" підполковника-зрадника з Криму Олександра Кулакова.

Як повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц", який відстежує втрати РФ, 13 травня внаслідок успішного удару ЗСУ по військовій базі 3 радіотехнічного полку на горі Ай-Петрі "мінуснули" підполковника Кулаков Олександра Олександровича, командира в/ч 85683.

Попередньо, зрадник із Севастополя, у 2014 році перейшов на бік російських агресорів у званні капітан, прийняв російське громадянство і вступив на службу до окупантів.

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3-й радіотехнічний полк - військове формування у складі радіотехнічних військ ВКС Росії. Сформовано у 2014 році після анексії Криму російською федерацією на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних Сил України. Штаб розташовано в місті Севастополь.

Удар по базі окупантів в Криму

Вранці 13 травня в тимчасово окупованому Криму атакували російську військову базу ППО (в/ч 85683) на горі Ай-Петрі.

Зазначається, на горі розташована "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ. У радянські роки на вершині гори Ай-Петрі було створено Радіотехнічний центр дальньої розвідки і наведення військ ППО. Під куполами ховаються радіолокаційні комплекси. Тут облаштовано і військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.

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