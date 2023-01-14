На місці працюють всі рятівні та аварійні служби.

У Кривому Розі одна російська ракета влучила у приватний сектор, в результаті цього одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Він зазначив, що в ході сьогоднішньої ворожої масованої атаки по Україні силами ППО над Кривим Рогом було збито чотири ракети, одна - влучила в приватний сектор поблизу об’єкта критичної інфраструктури.

"Шість приватних будинків пошкоджено. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. На місці працюють всі рятівні та аварійні служби", - повідомив Вілкул.

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Ракетний удар по Україні 14 січня

З 14:00 по всій території України було оголошено повітряну тривогу у зв’язку з масованою ракетною атакою російських окупантів. Близько 17.00 почалися відбої тривоги по областях, але в окремих областях вона ще продовжилася.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сьогоднішні ракетні удари по українських містах - черговий доказ, що Росія терорист і їй немає місця у цивілізованому світі. За його словами, в результаті чергової масованої атаки російських окупантів є влучання в об'єкти критичної інфраструктури в шести областях України, а одна з російських ракет поцілила в багатоквартирний будинок у Дніпрі. Під завалами опинився цілий під'їзд, вже відомо про 5 загиблих та 39 поранених людей, серед поранених є діти.

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний повідомив, що сьогодні російські окупанти здійснили близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет.

За його словами, зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку був атакований Київ. Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування "Калібр", керовані авіаційні ракети Х-59 - по об’єктах критичної інфраструктури України.

Силами та засобами Повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети.

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