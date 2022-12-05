Ворог поцілив у промислове підприємство міста.

Вночі окупанти випустили три ракети по Кривому Рогу, одна людина загинула та троє отримали поранення.

"Трагічна ніч… Один загиблий, троє поранених. Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху. Ще троє людей дістали поранення. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості", - повідомив у своєму Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він також розповів, що Нікопольський район російські окупаційні війська знову накрили з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада. Обійшлося без постраждалих. В інших районах області, за його словами, наразі спокійно.

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Атаки на Кривий Ріг

Місто неодноразово потрапляло під атаки російської загарбницької армії. Зокрема, 14 вересня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. Удар припав по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури, зокрема по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури.

Мешканців двох районів міста довелося евакуювати через підняття рівня води в р. Інгулець.

15 вересня окупанти знову вдарили по Кривому Рогу ракетами, поціливши у промислове підприємство. Потім вони знову завдали ударів по території в районі гідротехнічних споруд.

Вже 26 вересня російська армія вдарила по міському аеропорту. У ОВА повідомили, що його інфраструктура зруйнована.

27 листопада загарбницькі війська обстріляли залізничну інфраструктуру у Лозуватській громаді Криворізького району.

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