Військові пояснили, що бойовикам не сподобався рух на українських позиціях - тож вони вирішили кинути в бік ЗСУ міну.

Бойовики «ДНР» серед білого дня обстріляють українські позиції. Несподіваний мінометний обстріл завадив роботі журналістів «1+1».

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Про це йдеться у сюжеті «ТСН». Зазначається, що ворог влаштовує обстріли, і водночас заявляє, що «перемагає вогнем» ЗСУ.

Мар'їнка - це частина фронту, де між позиціями ЗСУ і бойовиками від ста до двох сотень метрів. Тут неозброєним оком можна бачити, що відбувається у ворога на опорних пунктах.

«Вони зараз відновлюють свої старі позиції, видно, де їх не було, дим з’являється, вони роблять свої фортифікаційні споруди», - кажуть бійці.

Улітку під Мар’їнкою чи не щоночі підповзають до позицій диверсанти противника. І чи не щодня, в будь-яку пору року, працюють ворожі снайпери. Днями одразу після снайперського вогню тут бойовики почали бити з кулеметів, всі кулі полетіли до села, до будинків місцевих. На щастя, ніхто не постраждав.

Зараз за позиціями, просто поміж будинків, бійці в Мар'їнці пересуваються дуже обережно. «Була команда взагалі припинити пересування, а ми тут ходимо», - кажуть військові.

Бійці нервують, бо ворог може добре бачити усі пересування знімальної групи. І за мить це знаходить свої підтвердження – починаються розриви, які змушують групу і їхній супровід ховатись.

Уже в укритті військові розповідають, що бойовикам не сподобався рух на позиціях, тож просто посеред дня вони вирішили кинути в бік ЗСУ міну забороненого 82-го калібру.

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Автори: Дмитро Захаров, УНІАН