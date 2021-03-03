Бойовики «ДНР» серед білого дня обстріляють українські позиції. Несподіваний мінометний обстріл завадив роботі журналістів «1+1».
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Про це йдеться у сюжеті «ТСН». Зазначається, що ворог влаштовує обстріли, і водночас заявляє, що «перемагає вогнем» ЗСУ.
Мар'їнка - це частина фронту, де між позиціями ЗСУ і бойовиками від ста до двох сотень метрів. Тут неозброєним оком можна бачити, що відбувається у ворога на опорних пунктах.
«Вони зараз відновлюють свої старі позиції, видно, де їх не було, дим з’являється, вони роблять свої фортифікаційні споруди», - кажуть бійці.
Улітку під Мар’їнкою чи не щоночі підповзають до позицій диверсанти противника. І чи не щодня, в будь-яку пору року, працюють ворожі снайпери. Днями одразу після снайперського вогню тут бойовики почали бити з кулеметів, всі кулі полетіли до села, до будинків місцевих. На щастя, ніхто не постраждав.
Зараз за позиціями, просто поміж будинків, бійці в Мар'їнці пересуваються дуже обережно. «Була команда взагалі припинити пересування, а ми тут ходимо», - кажуть військові.
Бійці нервують, бо ворог може добре бачити усі пересування знімальної групи. І за мить це знаходить свої підтвердження – починаються розриви, які змушують групу і їхній супровід ховатись.
Уже в укритті військові розповідають, що бойовикам не сподобався рух на позиціях, тож просто посеред дня вони вирішили кинути в бік ЗСУ міну забороненого 82-го калібру.
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