Окупанти також радять читати телеграм-канали кремлівських пропагандистів, щоб дізнатися "актуальну інформацію".

Мешканцям тимчасово захопленого росіянами Мелітополя роздають пропагандистські листівки, у яких містян переконують, що Росія начебто "гарантує мир та безпеку". Українських військових закликають "скласти зброю і йти додому".

Про це пише Радіо Свобода.

У зверненні до місцевих жителів йдеться: "Шановні мелітопольці. Росія не воює з українським народом. Влада належить народові, а не київській хунті. Росія гарантує вам мир та безпеку. Цивільному населенню країни нічого не загрожує".

Містянам радять дотримуватися правил поведінки з російськими терористами: "Ми разом маємо не допустити безчинства озброєних банд мародерів, грабіжників та націоналістів, які отримали зброю внаслідок злочинного рішення влади безконтрольно роздавати її населенню".

Окупанти також радять читати телеграм-канали кремлівських пропагандистів, щоб дізнатися "актуальну інформацію". Вторгнення Росії у таких листівках називають "визвольною місією" і стверджують, що обстрілів по житлових кварталах російська армія "не веде".

Інша листівка містить начебто звернення Путіна до українців, у якому йдеться про "самозахист Росії", "неонацистів" і заклик "до взаємодії".

"Сьогоднішні події пов’язані не з бажанням обмежити інтереси України та українського народу. Вони пов’язані із захистом самої Росії від тих, хто взяв Україну в заручники та намагається використати її проти нашої країни та її народу" – надруковано у листівці.

Окремо Путін закликає українських військовослужбовців "не виконувати злочинних наказів", а "скласти зброю та йти додому". Обіцяють "безперешкодне повернення додому".

У коментарі Радіо Свобода речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв пояснив: "Ці листівки роздають людям, вони їх вішають на дошки оголошень. У них є люди, які виходять, агітують, спілкуються. Один із мешканців міста Мелітополь також розповідав, що їм кажуть, мовляв, ми вам всі кредити пробачимо".

7 березня окупанти захопили телевежу і станції радіозв’язку у Мелітополі.

Росіяни по периметру контролюють місто.

Під час вторгнення російських військ мешканці Мелітополя виходили на акції на підтримку України, під час протестів спалили й опудало Путіна. Також українці самостійно намагалися прогнати загарбників з міста.

Через блокування "зелених" коридорів росіяни фактично спровокували в місті гуманітарну кризу, пояснював мер Мелітополя Іван Федоров.

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