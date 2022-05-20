Деталей щодо ймовірної атаки окупантів на місто наразі немає.

Ввечері п'ятниці в Миколаєві пролунали вибухи.

Це підтвердив мер Олександр Сєнкевич.

Влада закликає місцевих мешканців не підходити до вікон. Подробиць щодо того, що саме відбувається, наразі нема.

"У Миколаєві лунають вибухи. Тримайтесь подалі від вікон!" - написав Сєнкевич.

Як повідомляв УНІАН, на півдні України зберігається стабільно напружена ситуація. Окупанти "гатять" по Миколаївщині "Смерчами", а на Херсонщині влаштовують провокативні обстріли.

Водночас у Миколаївській області офіційно скоротили комендантську годину, яка відсьогодні буде діяти з 22:00 до 6:00.

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