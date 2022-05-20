В ОК "Південь" повідомили, що військові РФ не припиняють обстріли.

На півдні України зберігається стабільно напружена ситуація. Окупанти "гатять" по Миколаївщині "Смерчами", а на Херсонщині влаштовують провокативні обстріли.

Про це повідомляється на сторінці оперативного командування "Південь" у Facebook.

На Херсонщині рашисти збивають своїми засобами ППО свої ж ракети. Такі провокації окупанти влаштовують задля того, аби звинуватити ЗСУ в обстрілах.

"На Херсонщині ворог продовжує провокативні обстріли ними ж окупованих населених пунктів, розвертаючи озброєння з імітацією напрямку вогню з боку Збройних Сил України. Рашисти ще й застосовують обладнання протиповітряної оборони, збивають свої ж ракети й видають це за обстріл цивільного населення силами ЗСУ", - повідомляє ОК "Південь".

На Миколаївщині рашисти застосували реактивні системи залпового вогню "Смерч". Окупанти руйнують обласний центр регіону та його інфраструктуру.

На Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи. Окрім цього, в області йде боротьба з псевдомінерами. Правоохоронці вже затримали мешканця Миколаївської області, який розповсюдив фейк про те, що в одному з парків та кількох адміністративних будівлях Одеси нібито мають статися вибухи.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські захисники на півдні знищили склад боєприпасів окупантів та багато видів техніки.

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