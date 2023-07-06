Міністр внутрішніх справ назвав цю ситуацію обурливою.

Правоохоронцям відомо про щонайменше 10 закритих під час нічної атаки на Львів укриттів. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом залишення у небезпеці.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав цю ситуацію обурливою, зазначивши, що після такої високої уваги та суворих рішень деякі відповідальні особи так і не зробили відповідні висновки.

"Отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу", - розповів він.

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За словами Клименка, поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці).

"Винні мають бути притягнені до відповідальності", - наголосив очільник МВС.

Війна в Україні - вибухи у Львові

Як відомо, після нічної ракетної атаки львів’яни поскаржилися на зачинені укриття у місті. На що міський голова Андрій Садовий зазначив, що поблизу будинку, у який сьогодні влучив російський "Калібр", є велике укриття, однак у ньому під час повітряної тривоги перебувало лише п’ятеро людей. За словами Садового, більшість жителів цього будинку до укриття не спускалися.

Внаслідок атаки відомо про чотирьох загиблих та понад 30 поранених. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали.

У місті пошкоджено десятки будинків та авто, а також інша інфраструктура.

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