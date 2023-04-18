Відвідувачі сайту можуть перевірити, чи є дані їхніх родичів або близьких у базі осіб, загиблих на території України.

У Міністерстві внутрішніх справ України запустили веб-ресурс з інформування щодо втрат ворога "Потерь.НЕТ".

Про це йдеться у повідомленні на сайті МВС з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка.

Зазначається, що інформація щодо об'єктивної картини втрат армії Росії, незаконних збройних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР", приватних військових компаній, які брали участь у збройній агресії проти України, відтепер доступна на веб-ресурсі "Потерь.НЕТ".

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"Міністерство внутрішніх справ України спільно з Національною поліцією України започаткували збір інформації про воєнних злочинців, які скоїли злочини на території України. Встановлено інформацію про понад 56 тисяч громадян Росії, а також представників т.зв. "ДНР" і "ЛНР", які заходили на територію України зі зброєю в руках та загинули тут", - розповів Тимченко.

Він зауважив, що серед ідентифікованих загиблих також зазначені представники ПВК та інших військових формувань, які зайшли на територію України.

У МВС пояснили, що ідея проекту виникла після того, як міністр оборони Росії у вересні минулого року озвучив втрати Росії у кількості 5 тис. 937 осіб, однак, за даними Генерального штабу Збройних сил України, втрати окупантів на той час становили вже понад 50 тис. осіб.

"Дані почали збирати з відкритих джерел. Цією діяльністю також активно займаються волонтерські організації, телеграм-канали, об'єктивна картина втрат висвітлюється у ЗМІ та соціальних мережах. Тому було прийнято рішення збирати цю інформацію в одному місці для того, щоб можна було пересвідчитися у реальних втратах ворога, які сьогодні є", - зазначив Тимченко.

Так, станом на сьогодні на сайті, який доступний кожному, міститься інформація про 56 тис. 827 представників Росії, які загинули на території України. На сайті містяться такі дані загиблих: прізвище, ім'я, по батькові, місце і дата загибелі, а також фотографія (за наявності).

Відвідувачі сайту, зокрема і з території Росії, мають змогу перевірити, чи містяться дані їхніх родичів або близьких у базі осіб, загиблих на території України. Окрім цього, перевірити інформацію про певну особу можна за допомогою Telegram-бота "Потерь.НЕТ", увівши там дані загиблого.

"Ми збираємо інформацію з відкритих джерел - з некрологів, зі ЗМІ, в соціальних мережах, в групах пам'яті, які започатковують росіяни у своїх соціальних мережах. Така інформація обробляється аналітиками Національної поліції, а також курсантами Національної академії внутрішніх справ та Харківського національного університету внутрішніх справ. Базу постійно доопрацьовують, інформацію отримують щоденно. Наше бажання - отримати інформацію про кожного загиблого та довести кількість ідентифікованих осіб до тієї кількості втрат ворога, яку подає Генштаб ЗСУ", - зазначив представник міністерства.

Крім того, він зауважив, що кожен небайдужий громадянин України може долучитися до наповнення бази. Для цього потрібно зайти на сайт та надіслати на вказану електронну скриньку інформацію про відомі дані загиблого ворога. Цю інформацію перевірять, і якщо вона підтвердиться, то нею доповнять базу даних.

Останні втрати РФ в Україні - дані Генштабу

Нагадаємо, що станом на ранок 18 квітня Генштаб України повідомив про низку чергових втрат серед особового складу РФ. За минулу дому вдалося позбавити українські території від 470 окупантів.

Загалом захисники Україні ліквідували на фронті близько 183 тис. 130 солдатів РФ. Також вдалося суттєво скоротити кількість ворожої техніки: знищено 1 танк, 11 броньованих машин, 6 артсистем ворога, 6 БПЛА та 2 засоби спеціальної техніки.

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