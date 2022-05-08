Він використовується країною-агресором для підвезення підкріплення своєї армії, яка, зокрема, базується на південному напрямку.

Кримський міст, який з'єднує країну-агресорку з тимчасово окупованим нею півостровом, обов'язково буде зруйнований – це тільки питання часу.

Таку думку висловив радник глави МВС Віктор Андрусів в інтерв'ю "24 каналу".

Він підкреслив, що поки в України немає можливості, щоб завдати удару по російському мосту через Керченську протоку. Для цього необхідно набагато ближче просунутися до узбережжя Азовського моря.

"Можу сказати одне: Кримський міст точно буде зруйнований. Питання тільки в тому, коли це станеться", – заявив Віктор Андрусов.

Як повідомляв УНІАН, секретар РНБО Олексій Данилов ще пару тижнів тому говорив про готовність ЗСУ завдати удару по Кримському мосту. За його словами, це може статися "щойно буде можливість".

У Кремлі угледіли в словах Данилова про удар по Кримському мосту "анонс теракту" і додали, мовляв, в заяві української сторони "багато ознак діянь, які підлягають правовій перевірці і подальшому покаранню".

Напередодні в мережі з'явився сайт, на якому невідомі розмістили таймер зі зворотним звітом і вказали "Кримський міст впаде". Це нібито має відбутися 9 травня. Також там зазначено, що у росіян, які приїхали на окупований півострів, ще є час покинути територію суверенної держави Україна.

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