Росіяни стягнули техніку на північ Криму / фото Схеми

Супутникові знімки свідчать, що Росія стягує зенітно-ракетні сили армії РФ на північ окупованого Криму – до села Філатівка, розташованого поблизу Херсонської області.

Про це повідомляють "Схеми". 

На знімках Planet Labs за 6 травня, які є у розпорядженні журналістів, можна побачити збільшення російської військової техніки на двох ділянках населеного пункту Філатівка. 

За словами військового експерта, на цій території розташований склад паливно-мастильних матеріалів. Також можна помітити близько 200 бойових броньованих машин та командних автомобілів. З’явилася й великогабаритна техніка, яка може бути зенітними і ракетними пересувними комплексами.

"За виглядом можна сказати, що це один із трьох видів зенітно-ракетних комплексів, а саме: ракетна система залпового вогню "Смерч", протиповітряні комплекс С-300 або оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер", – розповів "Схемам" військовий експерт.

Така техніка може бути використана для обстрілу позицій українських військових.

Росіяни стягнули техніку на північ Криму / фото Схеми

На другій частині Філатівки кількість військової техніки майже не змінилася. Там залишаються військові вантажівки та різні види бойових броньованих машин.

Росіяни стягнули техніку на північ Криму / фото Схеми

Видання зазначає, що з 2018 року в селі Філатівка розташовані казарми російських прикордонників.

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