Така техніка може бути використана для обстрілу позицій українських військових.

Супутникові знімки свідчать, що Росія стягує зенітно-ракетні сили армії РФ на північ окупованого Криму – до села Філатівка, розташованого поблизу Херсонської області.

Про це повідомляють "Схеми".

На знімках Planet Labs за 6 травня, які є у розпорядженні журналістів, можна побачити збільшення російської військової техніки на двох ділянках населеного пункту Філатівка.

За словами військового експерта, на цій території розташований склад паливно-мастильних матеріалів. Також можна помітити близько 200 бойових броньованих машин та командних автомобілів. З’явилася й великогабаритна техніка, яка може бути зенітними і ракетними пересувними комплексами.

"За виглядом можна сказати, що це один із трьох видів зенітно-ракетних комплексів, а саме: ракетна система залпового вогню "Смерч", протиповітряні комплекс С-300 або оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер", – розповів "Схемам" військовий експерт.

Така техніка може бути використана для обстрілу позицій українських військових.

На другій частині Філатівки кількість військової техніки майже не змінилася. Там залишаються військові вантажівки та різні види бойових броньованих машин.

Видання зазначає, що з 2018 року в селі Філатівка розташовані казарми російських прикордонників.

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