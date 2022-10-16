Голова МЗС зазначив, що Литва готова зробити свій внесок.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс запропонував вирішення проблеми зі Starlink в Україні: створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або знайти альтернативного постачальника.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це він написав у своєму Twitter.

Нагадаємо, що у вересні компанія SpaceX направила лист до Пентагону з попередженням, що більше не може продовжувати фінансувати послуги Starlink в Україні.

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"З’єднання з інтернетом в Україні є надто важливим, щоб залишити його в руках однієї приватної особи. Давайте знайдемо спосіб створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або давайте знайдемо альтернативного постачальника", - сказав він.

Голова МЗС додав, що Литва готова зробити свій внесок.

Starlink в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня у Харківську область прибули 150 комплектів Starlink. Частина з них призначена для мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Це дозволить швидко відновити зв’язок, поки не відбудується пошкоджена інфраструктура.

Решту комплектів отримає місцева влада, щоб налагодити швидке й ефективне відновлення звільнених від окупантів територій.

14 жовтня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна знайде рішення для продовження роботи супутникових інтернет-терміналів Starlink.

Він висловив сподівання, що до кінця переговорів компанія SpaceX забезпечить стабільний супутниковий інтернет-зв‘язок в Україні.

У вересні компанія SpaceX направила лист до Пентагону з попередженням, що більше не може продовжувати фінансувати послуги Starlink. У листі також було зроблено запит до Пентагону перейняти фінансування щодо використання послуг Starlink для українського уряду та армії, що, за твердженнями SpaceX, коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця цього року і може коштувати ще близько 400 млн доларів на наступні 12 місяців.

Сьогодні ж американський бізнесмен, засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск заявив, що все-таки продовжить фінансувати Starlink в Україні.

Довідка УНІАН. Starlink - це проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

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