Вони посилюють патрулювання 23-24 серпня.

У Національній поліції не виключають активізації 23-24 серпня диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомили у Нацполіції з посиланням на коментар начальника департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексія Сергєєва в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що в ці дні кількість нарядів буде збільшено майже до 6,5 тисяч нарядів патрульних поліцейських, вибухотехніків, кінологів та спецпризначенців. За його словами, ворог може спробувати дестабілізувати ситуацію у найбільші державні свята України.

"Національна поліція та всі правоохоронні органи готові до різних сценаріїв. Але разом із тим ми звертаємося до громадян із проханням уникати скупчення людей, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та слідувати до місць укриття",- сказав Сергєєв.

Не виключають у поліції і можливості активізації диверсійно-розвідувальних груп, тож правоохоронці посилено патрулюватимуть та проводитимуть перевірки на блокпостах.

"В період воєнного стану громадянам необхідно мати при собі документи, суворо дотримуватись вимог комендантської години, не виходити в цей час на вулиці міста, не керувати транспортними засобами. Для того, щоб не було зайвих причин для перевірки та затримань. А у випадку виявлення підозрілих осіб чи предметів - повідомляти в поліцію за телефоном 102", - підсумував Сергєєв.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський попередив українців про ймовірні провокації Росії на День Незалежності

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