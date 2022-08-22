За його словами, усі розуміють, що зараз роблять окупанти та чим це загрожує.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна попередила усіх партнерів про плани РФ на цей тиждень.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень. Сьогодні я говорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном про всі загрози. Президент Туреччини Ердоган також поінформований про все це. Генеральний секретар ООН – теж. Вони та інші світові лідери отримали від нас відповідні сигнали. Всі все розуміють. Розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує. І розуміють, що Україна цього не терпітиме", - заявив президент.

Зеленський також уточнив, що Україна не терпітиме знущання героїв, які захищали свободу свого народу від загарбників.

"Навіть у час війни мають бути правила. Сили світу точно вистачить, щоб поставити під владу цих правил будь-яку державу, будь-якого терориста. Ну а всі ми, всі українці, маємо памʼятати одне: хай там що, наша мета – це перемога", - додав президент.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що РФ спробує збільшити кількість обстрілів на День Незалежності 23-24 серпня.

У патрульній поліції дали поради, як убезпечити себе від можливих провокацій Росії 24 серпня. Насамперед при плануванні своїх маршрутів в обов’язковому порядку треба заздалегідь дізнатися, де є місця укриття для того, щоб у випадку, коли лунає сигнал "повітряна тривога", людина дуже швидко і оперативно дісталася укриття.

Президент Володимир Зеленський попередив, що наступного тижня Росія може постаратися зробити щось "особливо жорстоке".

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