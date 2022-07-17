Росіяни замінували покинуту будівлю одного з сіл / фото: ДПСУ

На Чернігівщині прикордонники спільно з поліцейськими та вибухотехніками виявили схрон з боєприпасами. Його знайшли під час відпрацювання території, що була тимчасово окупована російськими зайдами.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Росіяни замінували покинуту будівлю одного з сіл Корюківської територіальної громади, встановивши розтяжку. У цій будівлі міжвідомча група знайшла облаштовану ворожу позицію із захованим боєкомплектом. Зокрема, в схроні було 5 ручних гранат із запалами, понад 150 набоїв до великокаліберного кулемета, 2 протитанкові міни, а також російські бронежилет та сухий пайок", - йдеться у повідомленні.

Наразі ця територія вже розмінована, а виявлені боєприпаси, після підтвердження їх придатності, правоохоронці передадуть Збройним Силам України для подальшого використання.

Фото ДПСУ 17 липня 2022
Фото ДПСУ 17 липня 2022
Фото ДПСУ 17 липня 2022

Нагадаємо, на Чернігівщині відкриють ще один автомобільний маршрут до Києва. Відкрито шлях буде з 5-ї ранку до 21-ї вечора, де саме він пролягатиме - свідомо не анонсують.

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