Наразі ця територія вже розмінована.

На Чернігівщині прикордонники спільно з поліцейськими та вибухотехніками виявили схрон з боєприпасами. Його знайшли під час відпрацювання території, що була тимчасово окупована російськими зайдами.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Росіяни замінували покинуту будівлю одного з сіл Корюківської територіальної громади, встановивши розтяжку. У цій будівлі міжвідомча група знайшла облаштовану ворожу позицію із захованим боєкомплектом. Зокрема, в схроні було 5 ручних гранат із запалами, понад 150 набоїв до великокаліберного кулемета, 2 протитанкові міни, а також російські бронежилет та сухий пайок", - йдеться у повідомленні.

Наразі ця територія вже розмінована, а виявлені боєприпаси, після підтвердження їх придатності, правоохоронці передадуть Збройним Силам України для подальшого використання.

Нагадаємо, на Чернігівщині відкриють ще один автомобільний маршрут до Києва. Відкрито шлях буде з 5-ї ранку до 21-ї вечора, де саме він пролягатиме - свідомо не анонсують.

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