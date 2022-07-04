Відкрито шлях буде з 5-ї ранку до 21-ї вечора, де саме він пролягатиме - свідомо не анонсують.

На Чернігівщині відкриють ще один автомобільний маршрут до Києва.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні ми відкриваємо ще один автомобільний маршрут до міста Києва. Я не буду зараз анонсувати, де — чернігівці і так все розуміють. Маршрут працюватиме автомобільний, щоденно, з 5-ї ранку до 21-ї вечора. Обмеження по руху — до 10 тонн, тому всі фури і всі великогабаритні інші транспортні засоби ідуть іншою дорогою, якою ходили раніше. Обмеження — 10 тонн", - зазначив він.

Орієнтовно раз на тиждень шлях закриватимуть для проведення регламентних робіт.

"Про це будемо заздалегідь повідомляти, щоб мешканці Чернігівщини і гості нашого міста планували логістику", - попередив Чаус.

Водночас він закликав не фотографувати, не знімати та не розповідали про новий маршрут у коментарях.

"Чим більше навколо нього буде тиші, тим довше він проіснує", - повідомив він.

Як писав УНІАН, раніше стало відомо про відновлення пошкодженого мосту на Чернігівщині на трасі М-01. Це найкоротший транспортний зв'язок Чернігова з Києвом.

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