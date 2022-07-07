Обидва танки Т-72 потонули на території однієї громади.

На Чернігівщині з води дістали два російські танки з загиблими членами екіпажів.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.

"На території Менської громади на Чернігівщині з річки витягнули два російські танки і п'ятеро "законсервованих" окупантів", - зазначається в дописі.

За словами очевидців, один ворожий танк Т-72 потонув наприкінці лютого. Всередині виявили тіла двох членів екіпажу. Місце механіка-водія було порожнім. Машина потонула догори гусеницями, тож ті, хто перебував у башті, були приречені на загибель.

Ще один російський танк Т-72 витягли 6 липня. Всередині був екіпаж окупантів у повному складі - троє росіян.

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