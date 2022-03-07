Протягом вихідних російські сили в Україні на землі мінімально просунулися вперед, зазначили у британській розвідці.

У військовій розвідці Британії вважають малоймовірним те, що Російська Федерація станом на понеділок, 7 березня, досягла в Україні запланованих цілей.

Війська РФ, імовірно, упродовж вихідних на землі мінімально просунулися вперед, йдеться у зведенні розвідки, опублікованому у Twitter Міноборони Великобританії.

"Російські війська, ймовірно, досягли мінімального наземного просування протягом вихідних. Малоймовірно, що Росія успішно досягла запланованих цілей на сьогодні", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська увірвалися в Україну. Пізніше Верховна Рада підтримала запровадження в українській державі воєнного стану.

Ворог обстрілював військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів, зокрема, не раз було атаковано Київ, Харків і Маріуполь.

У Пентагоні вважають, що РФ вже задіяла 95% сил та засобів, зосереджених біля українських кордонів до початку вторгнення.

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