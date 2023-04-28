Він каже, що за кілометр почув, як руйнується будівля.

В Умані звуки руйнування будинку, у який влучила російська ракета, було чутно щонайменше за кілометр.

Про це розповів містянин на ім'я Микола в коментарі ТСН. Чоловік порівняв ніч на 28 квітня з першим днем повномасштабного російського вторгнення в Україну. "Тоді ми теж чули такі звуки вибухів, але тоді ще не розуміли, що сталось. Цієї ночі за декілька хвилин до вибухів ми почули звук літаків та зрозуміли, що зараз щось почнеться", - сказав він.

Микола живе за кілометр від зруйнованої багатоповерхівки, однак вночі почув три потужних вибухи. "Навіть за кілометр було чутно, як руйнується будинок - настільки потужним був цей вибух. У нашому будинку після цього було чутно, як заметушилися сусіди - люди почали бігти на вулицю", – згадав він.

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Удар по дому в Умані: що відомо

Нагадаємо, сьогодні вранці російські загарбницькі війська вкотре атакували Україну ракетами. Одна з них влучила у багатоповерхівку в Умані.

Частина будинку обвалилася, розпочалася сильна пожежа. Під завалами опинилися люди, їх досі розшукують рятувальники.

За останніми даними, внаслідок ракетного удару загинули 16 людей, ще 18 отримали поранення, дев'ятеро знаходяться у лікарні. Рятувальники повідомляють, що серед загиблих - троє дітей.

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