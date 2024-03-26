Попередньо удар прийшовся по району житлової забудови Харкова

Російські окупанти знову нанесли удар по Харкову. Загарбники атакували житову забудову.

"Попередньо "приліт" у Шевченківському районі міста" - повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Він зауважив, що подробиці наразі зʼясовують.

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Пізніше очільник міста додав, що попередньо удар прийшовся по району житлової забудови Харкова.

"Інформація щодо постраждалих та можливих руйнувань – уточнюється", - зазначив мер.

Удари РФ по Харкову - головні новини

Харків практично щодня перебуває під обстрілами росіян. Сьогодні вночі місто було атаковано "роєм" ворожих дронів. За інформацією місцевої влади, був "приліт" одного з безпілотників у землю біля нежилої будівлі. Попередньо без жертв та постраждалих, лише вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху.

Згодом стало відомо, що над Харківщиною сили протиповітряної оборони України збили вночі щонайменше вісім російських дронів.

22 березня, російські загарбники здійснили масований обстріл України ракетами. Найбільших руйнувань зазнала Харківщина - її атакували 21 ракетою. Внаслідок обстрілів у місті зникли електрика та водопостачання.

Станом на неділю, 24 березня, у обласній військовій адміністрації повідомляли, що без світла лишаються до 200 тисяч абонентів.

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