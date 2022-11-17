Окупанти вдарили по логістичному об'єкту.

В Одесі внаслідок ракетного удару по логістичному об'єкту поранено людину.

Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі навколишніх підприємств, повідомили ро журналістам в оперативному командуванні "Південь".

"По Одещині завдано ракетного удару. З акваторії Чорного моря ворог здійснив пуск "Калібрів", а з використанням тактичної авіації з двох Су-30 спрямував 6 ракет повітряного базування. Уражено логістичний об'єкт в обласному центрі. Постраждала одна цивільна особа", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що 6 ракет силами протиповітряної оборони було знищено над Чорним морем.

Ракетна атака 17 листопада

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці російські загарбники вкотре завдали ракетного удару по Україні.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Росія атакувала газовидобувні підприємства та державне підприємство "Південмаш" у Дніпрі.

У Дніпропетровській обласній військової адміністрації повідомляли про 5 постраждалих людей. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче принести українцям лише біль та страждання.

Також росіяни завдали ракетних ударів по Ізюмському району Харківської області. У ОВА повідомили, що постраждало троє працівників об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук повідомляв, що в області внаслідок ракетного удару по об’єкту інфраструктури було поранено троє людей.

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