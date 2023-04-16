Під завалами ще можуть залишатися троє людей, зазначили у ДСНС.

З-під завалів на місці російського удару у Слов'янську вилучили тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. "На місці проведення аварійно-рятувальних робіт вилучено тіло загиблого чоловіка. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Відтак, кількість загиблих зросла до 12. У ДСНС додали, що під завалами ще можуть залишатися три особи.

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Російський удар по Слов'янську - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня російські окупанти обстріляли Слов‘янськ у Донецькій області. Росіяни випустили по місту щонайменше сім ракет С-300. Шість влучили по житловому сектору, ще одна - в територію ландшафтного парку.

Ворог влучив в три п‘ятиповерхових будинки: один будинок частково зруйнований, а у двох - сталося загоряння. Повідомлялося про 11 загиблих та 23 поранених.

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