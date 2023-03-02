Продовжуються рятувальні роботи, зазначив очільник Запорізької обласної військової адміністрації.

Внаслідок ракетного обстрілу п’ятиповерхівки у Запоріжжі загинули дві людини, а не чотири, як раніше повідомили в Офісі генерального прокурора.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в ефірі національного телемарафону. "Станом на зараз, у нас продовжуються рятувальні роботи. Є загиблі - це два чоловіки. Бачимо ще одного чоловіка і проводимо його евакуацію", - сказав він.

За словами Малашка, внаслідок обстрілу поранено шістьох осіб - троє чоловіків та троє жінок, з яких одна вагітна. Евакуйовано було 20 людей, 11 - врятовано.

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Він пояснив, що така різниця в оприлюднених даних пов’язана з тим, що будівля стара, завали дуже великі. Техніка досі працює.

"В нас є безвісти зниклі - це дев’ять осіб. Маємо шанс (знайти людей живими під завалами - УНІАН) і будемо йти до кінця, щоб всіх врятувати, якщо вони живі", - сказав він.

Удар по Запоріжжю - це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вночі 2 березня російські військові здійснили чергову атаку по території Запоріжжя, попередньо, із ЗРК С-300. Одна ракета влучила в багатоповерховий будинок у центрі міста, під завалами опинилися мешканці квартир.

Внаслідок удару в п’ятиповерхівці сталося руйнування понад десяти квартир з 2-го по 5-й поверхи.

Нацполіція повідомила, що з-під завалів деблоковано шістьох поранених людей та тіла трьох загиблих. Пізніше в Офісі генпрокурора заявили про чотирьох загиблих та п'ятьох зниклих безвісти.

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